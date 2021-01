Secretário de Meio Ambiente anuncia instalação de Centro Integrado em Brasiléia

Em uma audiência no gabinete da prefeita do município de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), o Secretário de Meio Ambiente do Acre – SEMA, Israel Milani, trouxe boas novas para a fronteira, principalmente para grande parte dos moradores da regional do Alto Acre.

Segundo o Secretário, a pedido do governador do Acre, Gladson Cameli, para que fosse finalizado as conversações ocorridas no ano passado, da instalação de um Centro Integrado, onde reunirá o Iteracre, Imac, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Secretaria de Produção.

Dessa forma o produtor que desejar fazer sua regularização ambiental, de área, fundiária, entre outros assuntos, não tenha que se deslocar para a Capital, a não ser, em casos extremos.

Foi informado que a prefeita Fernanda Hassem já garantiu a concessão de um local para que esse local seja instalado. O projeto será apresentado na próxima reunião com a equipe da prefeitura para que seja concretizado o mais breve possível.

“É um pedido do nosso governador Gladson Cameli, que é desburocratizar os serviços. Esse trabalho irá acontecer em várias regionais do estado do Acre, centralizando as ações ligadas ao meio ambiente em geral”, destacou o Secretário.

Comentários