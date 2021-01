Prefeita Fernanda Hassem recebe Deputada Vanda Milani e anunciam grandes investimentos para Brasileia

Texto: Eldson Júnior - Vídeo e fotos: Jairo Carioca e Alexandre Lima

O ano de 2021 começa positivo no segundo mandato da Prefeita reeleita, Fernanda Hassem. Isso porque, durante a segunda-feira, 4, a gestora recebeu no gabinete a visita da Deputada Federal, Vanda Milani e do Secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani e equipe.

Na ocasião a gestora agradeceu a parlamentar o importante empenho, apoio e olhar para o município. Já que Brasileia recebe muitos investimentos da deputada que beneficiam toda população, e em seguida anunciaram importantes conquistas para Brasileia.

Grandes Investimentos

Na ocasião foi anunciado investimentos só com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que ultrapassam mais de 1,2 milhão de reais, entre uma motoniveladora (patrol) e de uma caçamba truncada que será destinada para a prefeitura atender e beneficiar a população.

Destacaram também outro importante, que, com o projeto apresentado pela prefeitura, a Deputada abraçou e corre atrás de garantir futuramente mais dois ônibus escolares traçados para os alunos da zona rural, a construção da escola modelo Conci Alves na agrovila do quilômetro 26 que irá atender quase 600 alunos da região.

A prefeita Fernanda Hassem destaca a visita da deputada “em nome do povo da zona rural da cidade quero aqui Dra. Vanda agradecer seu empenho, seu compromisso de olhar para o Acre num todo, de fazer política, macro, republicana olhara para as pessoas. E hoje estamos aqui, prefeitura de Brasileia está entre as poucas do estado adimplentes e isso permitiu que com os extras do mandato da deputada, através de uma articulação da deputada junto ao governo federal”, destaca a Gestora.

Em sua fala a parlamentar destaca a alegria em anunciar os investimentos “eu estou muito feliz pois no final de 2020 minha equipe em Brasília correu atrás de extras de emendas parlamentares e a gente que tem o carinho imenso por Brasileia, procuramos a prefeitura daqui de Brasileia. Nós conseguimos empenhar pra cá, uma niveladora e uma caçamba truncada, e eu fiquei muito feliz por isso” destaca a deputada.

Um sonho

Outro importante obra anunciada, foi a urbanização em duas etapas das margens da BR 317 para ciclistas, esportistas e a população. A obra orçada em pouco mais de 1,8 milhão de reais, inicialmente irá até o km 04 na entrada do Polo e futuramente até o Campus da Universidade Federal do Acre (UFAC), no quilômetro 09.

A gestora finaliza dizendo que “a gente colocou debaixo do braço esse projeto e é muito bom quando a gente encontra o parlamentar que o abraça, o que é um sonho pra gente aqui. Para podermos valorizar o ciclista, homens, mulheres, jovens para fazer sua caminhada com segurança. Vai ser todo urbanizado, organizado nos moldes das grandes cidades.” Finaliza Fernanda.

A Deputada Vanda finalizou dizendo “quero dizer também que quando ela me falou de fazer que pra mim é uma ‘orla’, que ladeia a BR no sentido Brasileia a Assis Brasil, e que é um antigo sonho da população. Nós veiculamos no Ministério do Turismo, que ouve um problema na emenda, mais agora já está sendo empenhada. Se não for de extra, eu tenho aqui meu compromisso que será nas (emendas) impositivas e ela vai sair com certeza Fernanda”, disse a Vanda Milani.

