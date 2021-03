O secretário estadual de Educação, Mauro Sérgio da Cruz, acaba de pedir afastamento do cargo ao Governador do Estado, Gladson Cameli.

O motivo do pedido é para que as investigações da “Operação Pratos Limpos”, que apura crimes na aquisição de cestas básicas pela Secretária de Estado de Educação, Esporte e Cultura – SEE, prossigam sem interferência.

Apesar do pedido, o governador disse que confia no secretário e que vai esperar o resultado das investigações.

A saída de Mauro ocorre após a deflagração da operação “Pratos Limpos” Operação da Polícia Civil que culminou em mandados de prisão preventiva, busca e apreensão na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), em Rio Branco. Seis pessoas foram presas, sendo dois servidores da educação e quatro empresários. O Secretário não foi alvo da ação policial.

Extraoficialmente, a saída não teria ligação com a operação policial, mas sim devido a questões familiares.

A gestão de Mauro foi alvo de pelo menos três operações da Delegacia de Combate a Corrupção em que foram investigadas a distribuição de merenda, a compra de computadores e agora está última, que apura suposto superfaturamento na aquisição de sacolões que foram distribuídos a famílias carentes durante a pandemia.

