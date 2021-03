Por Eldson Júnior

Polícias militares do 5° Batalhão situado em Brasileia, recuperaram um veículo no município vizinho Epitaciolândia, que teria sido envolvido em um caso de apropriação indébita e estelionato.

Segundas informações, a guarnição foi acionada pelo proprietário do veículo, que havia emprestado a um conhecido por alguns dias no mês de janeiro passado. Este, por sua vez, não devolveu e desapareceu com o carro.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), o homem pediu emprestado para ficar de motorista para um pastor por alguns dias, só que não apareceu para devolver. Neste período, o acusado teria vendido para outra pessoa sem que o dono soubesse.

Após procurar pelo veículo, o dono conseguiu localizar e acionou a PM. A guarnição foi até o local indicado e verificaram o endereço, onde encontraram o carro modelo Palio, cor azul, na garagem de uma residência.

Na ação, os policiais fizeram algumas perguntas de praxe, onde um indivíduo afirmou ter comprado o veículo de terceiro, onde apresentou um contrato de venda e após adquirir o veículo, não viu mais o vendedor.

Os envolvidos foram conduzidos à delegacia geral da Polícia Civil da cidade para que fossem esclarecidos os fatos e tomadas as providências cabíveis.

