Secretária de Educação Socorro Neri anuncia fim da greve da educação no Acre

A secretária de Educação do Acre, Socorro Neri, disse, durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (2) que a greve dos servidores da educação chegou ao fim.

O movimento grevista teve início no dia 10 de maio e durou mais de 20 dias. Em pelo menos oito municípios todas as unidades de ensino chegaram a ficar paralisadas, informou a presidente do Sinteac, Rosana Nascimento. São eles Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Xapuri, Epitaciolândia, Acrelândia e Plácido de Castro.

A categoria protestava por condições dignas de trabalho remoto e presencial, reposição inflacionária nos salários, correção da tabela do plano de cargos e carreiras, vacinação de trabalhadores da educação contra a Covid-19, o fim da “corrupção” na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE), entre outros pontos.

Conforme a secretária, todas as escolas já estão funcionando normalmente e que o governo segue aberto ao diálogo com a classe.