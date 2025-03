Sebrae leva atendimento para Empreendedores de Acrelândia

Na Bacia do Rio Purus, Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus também estão abaixo da cota de transbordamento. Na Bacia do Rio Juruá, o município de Cruzeiro do Sul continua ultrapassando a cota de transbordamento

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC) do Acre informa que, em Rio Branco, o nível do Rio Acre apresentou elevação durante a medição das 9h desta sexta-feira, 14, marcando 15,17m. O Riozinho do Rola, um afluente importante, apresentou na leitura das 6h de hoje um aumento de 52cm, chegando à cota de alerta, com 14,83m.

Porto Acre continua acima da cota de transbordamento. O nível do rio apresentou aumento de 8cm, chegando a 12,91m. Em Plácido de Castro, a situação é de transbordamento: com 12,74m na medição das 6h, havendo redução de 5cm em comparação com a última medição, que foi de 12,79cm.

Na Bacia do Rio Acre o nível do rio está abaixo da cota de transbordamento em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Capixaba.

Na Bacia do Rio Purus, Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus também estão abaixo da cota de transbordamento. Na Bacia do Rio Juruá, o município de Cruzeiro do Sul continua ultrapassando a cota de transbordamento, tendo sofrido um aumento de 5cm e atingido nesta sexta-feira 13,38m.

Já na bacia dos rios Tarauacá-Envira, o nível está abaixo da cota de transbordamento em Feijó, Tarauacá e Jordão.

O governo do Acre decretou situação de emergência, em razão do aumento do nível dos rios Acre, Juruá e Purus, que ultrapassaram as cotas de transbordamento. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) de segunda-feira, 10, e tem validade de 180 dias.

O documento estabelece que os municípios mais afetados receberão apoio da Defesa Civil Estadual para minimizar os impactos das enchentes. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) acompanhará as condições hidrometeorológicas em tempo real, enquanto a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) prestará suporte às famílias atingidas e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC) atuará em resposta aos desastres relacionados a emergência sociais e ambientais.

Apoio do governo federal

Nesta quinta-feira, 13, em Brasília (DF), o governador Gladson Camelí e a vice-governadora Mailza Assis se reuniram com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, para solicitar apoio antecipado do governo federal, caso a situação das cheias se agrave nos próximos dias.

Rio Branco

Dados dos atendimentos realizados polo Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) e Defesa Civil do Estado do Acre. Atualmente o trabalho conjunto entre esses órgãos vem sendo realizado com o total de 64 profissionais.

Ocorrências: 31

População afetada: 31 famílias (total de 102 pessoas) retiradas pela Defesa Civil Municipal e Corpo de Bombeiros Militar

Desabrigados: 20 famílias (total de 79 pessoas)

Permaneceram no local: 3 famílias (5 pessoas)

Desalojadas: 8 famílias (total de 18 pessoas)

Bairros atendidos : 9

Plácido de Castro

Famílias atendidas e retiradas: 2

Acolhimento em Rio Branco

Abrigo na Escola Municipal Maria Lúcia, bairro Morada do Sol: acolhe atualmente 9 famílias (total de 30 pessoas).

Abrigo na Escola Madre Hidelbranda da Pra, bairro Cidade Nova (de responsabilidade da Defesa Civil estadual e municipal): abriga 7 famílias (total de 31 pessoas).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as famílias que estão alojadas nas escolas serão remanejadas para os abrigos do Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, nesta sexta-feira.

Cuidados com a rede elétrica

A Energisa orienta os clientes afetados pela cheia a não tentarem consertar eventual falta de energia. Se a casa for atingida pela água da alagação, deve-se desligar o disjuntor de energia (chave geral) antes que a água entre na residência, de forma segura (usando calçado de borracha e enxuto).

A empresa atua sempre em parceria com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, para avaliar ou realizar o desligamento da energia, a fim de evitar acidentes e garantir a segurança das equipes que estão atuando no resgate das famílias atingidas pelas águas, além da população.

A Energisa reforça que, ao identificar algum perigo com a rede elétrica, o cliente deve entrar em contato pelos canais de atendimento: aplicativo Energisa ON, Gisa (www.gisa.energisa.com.br) e Call Center: 0800-647-7196.

