Promotores pedem impronúncia de cinco acusados pela morte do ex-prefeito Gedeon Barros

Falta de provas suficientes leva Ministério Público a solicitar a exclusão de réus, incluindo supostos mandantes; dois acusados seguem para júri popular

Cinco dos sete réus denunciados pela morte do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, ocorrida em maio de 2021, podem ser impronunciados pela Justiça do Acre. O pedido foi feito pelos promotores Ildon Maximiano e Carlos Pescador, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, que alegaram insuficiência de provas contra os acusados.

Entre os réus que podem ser beneficiados estão o empresário Carmélio da Silva Bezerra, conhecido como “Veio”, e Liomar de Jesus Mariano, o “Mazinho”, apontados na denúncia como supostos mandantes do crime. Também estão incluídos Weverton Monteiro de Oliveira (“Bolacha”), Antônio Severino de Souza (“Pirata”) e Clebson Rodrigues do Nascimento (“Polaco”).

Os promotores argumentaram que as provas testemunhais e documentais não corroboraram as declarações do réu colaborador João da Silva Cavalcante (“Joãozinho”), que havia indicado os mentores e financiadores do crime. “As afirmações de ‘Joãozinho’ não foram confirmadas durante a instrução do processo, colocando em dúvida a delação”, destacou um trecho do parecer.

Por outro lado, os promotores pediram que Sairo Gonçalves Petronílio e João da Silva Cavalcante sejam levados a júri popular por homicídio qualificado, com base em provas que apontam seu envolvimento direto na execução de Gedeon Barros. Segundo o Ministério Público, o crime teria motivação torpe, possivelmente ligada a supostos desvios de recursos públicos na prefeitura de Plácido de Castro.

O ex-prefeito foi executado a tiros na manhã de 20 de maio de 2021, no estacionamento da SUFRAMA, em Rio Branco. A decisão final sobre o pedido de impronúncia e a continuidade do processo caberá ao juiz Robson Aleixo, da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários