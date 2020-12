Os servidores da saúde e segurança receberão nesta sexta-feira, 11, os valores referentes ao Auxílio Temporário de Emergência em Saúde (ATS). Com valor individual de até R$ 420, o pagamento representa a valorização dos profissionais que trabalham na linha de frente do combate ao novo coronavírus. No total, 7.907 servidores receberão o ATS em suas contas nesta sexta, um investimento total no valor de mais de R$ 2,6 milhões.

“Juntos, os pagamentos somam mais de R$ 5 milhões e, mesmo diante das circunstâncias, isso mostra o compromisso do governo do Acre. Não atrasamos salários e, com o esforço de toda a equipe, conseguimos valorizar estes servidores que têm se doado na luta contra a Covid-19”, afirmou.

