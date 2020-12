Os trabalhos de melhorias de ramais continuam em Brasiléia. São 4 frentes de trabalhos nos ramais do km 19 Pega Fogo, 26, km 47 e ramal do km 71. Os trabalhos vão desde a limpeza, abaulamento e piçarramento dos pontos críticos, e tem a parceria das comunidades com doação piçarra.

A Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria de Obras realizou melhorias em mais de 1300 quilômetros de ramais em 2020, e reformou e construiu mais de 100 pontes beneficiado diversas famílias que vivem na zona rural e que utilizam as referidas rotas, para escoamento da produção.

O Secretário de Obras, Lima Andrade, destaca os trabalhos realizados nos ramais pela gestão da Prefeita Fernanda Hassem.

“Estamos cumprindo com nossa programação de melhoria de ramais em 2020, assim como foi feito durante todo o mandato da prefeita Fernanda Hassem, que sempre teve compromisso com as comunidades rurais. Estamos fechando um ciclo desta gestão com construção de pontes, abertura de ramais e melhorias em diversas comunidades, e agradecemos os moradores de todas as comunidades que sempre foram parceiros na doação de piçarra, espaço para que nossa equipe pudesse ficar alojada e madeira para construção das pontes. Prefeitura e comunidade é uma parceria sempre dá certo”, destacou.

