Na manhã desta quinta-feira, 10, a Polícia Civil do Acre, por meio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior(DPCI) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) prenderam R. de J. N. 43 anos, foragido da justiça peruana.

A prisão foi efetuada após trabalho investigativo da equipe da CORE que identificou o paradeiro do acusado, homiziado em um quarto de hotel localizado no bairro 15, na capital.

O foragido entrou no Brasil de forma ilegal após ter matado a facadas sua companheira, Jacqueline Felix Sanches, 45, após uma discussão do casal.

O crime ocorreu no último domingo, 06, em Puerto Maldonado, Capital de Madre de Dios-Peru, onde o casal tinha um restaurante.De acordo com informações da Policia Peruana, o casal, ambos da República Dominicana, vivia na região de forma legal no país. De acordo com informações da Policia Peruana, após o cometimento do crime, o homicida fugiu para o Brasil onde foi capturado pelos agentes da CORE.

Ao receber voz de prisão, o acusado confessou o crime e foi encaminhado a Superintendência da Polícia Civil Federal para procedimento praxe já que se trata de crime cometido em outro país.