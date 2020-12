O encontro foi solicitado pela associação de produtores rurais do município, que registrou nos últimos meses, alguns crimes de roubo de gado e invasão de propriedade rural.

A Tribuna

A câmara municipal de Plácido de Castro foi o local escolhido por produtores rurais da região para receber a audiência pública que debateu o reforço no policiamento rural na faixa de Fronteira. O encontro foi solicitado pela associação de produtores rurais do município, que registrou nos últimos meses, alguns crimes de roubo de gado e invasão de propriedade rural.

Participaram do encontro o delegado Danilo Almeida, o comandante da Polícia Militar na região, tenente Maxwell Oliveira, o secretário de Produção do Estado, Edvan Maciel e o secretário adjunto de Segurança Pública, Maurício Pinheiro.

Primeiro a falar no evento, o vereador e produtor rural Márcio Schiavo, o Mineirinho (PSL), disse que a audiência foi solicitada para que as autoridades pudessem ouvir e conhecer o drama que viveram as famílias alvos da ação dos criminosos.

Uma dessas famílias foi do senhor Hélio Barbosa, 65 anos, que teve a propriedade invadida e a caminhonete roubada.

“Vai fazer um ano e não deram resultado pra nossa família”, reclama ele, que mora no km 16 da rodovia AC 475, entre Plácido e Acrelândia.

Depois de ouvir outros relatos, Pinheiro anunciou que a Segurança Pública vai reforçar o Políciamento na faixa de Fronteira, enquanto expande os postos Comunitários de Policiamento Rural. O primeiro deles, deve entrar em operação no início de janeiro, na Vila Verde, km 60 da Transacreana.

_______________________

O sub secretario anunciou ainda a instalação de câmeras em pontos estratégicos onde o tráfego de veículos e intenso, principalmente porque Plácido de Castro estar no limite da fronteira do Brasil com a Bolívia.

_______________________

“Vamos investir em tecnologia e policiamento constante nessas áreas. É uma determinação do governador e não vamos recuar diante da criminalidade. Pelo contrário, vamos dar a resposta que a sociedade precisa e trazer também para essa região o policiamento rural. Essa parceria com o pessoal da agricultura vai fortalecer ainda mais o trabalho que pretendemos realizar em todas as regiões do estado”, garante.

O Secretário de Agricultura, Edvan Maciel, disse que além do posto da Vila Verde, a SEPA vai compartilhar o uso da base no Caquetá, localizada no km 70 da BR 317, sentido Rio Branco/Boca do Acre.

Cadastro de propriedades e moradores

O comandante da 2° Companhia do 4° Batalhão de Polícia Militar, tenente Maxwell Oliveira apresentou uma sugestão, que vai facilitar a identificar e controlar o tráfego de veículos e pessoas na zona rural dos municípios do baixo Acre. Ele sugeriu o cadastramento de todas as propriedades e moradores que residem nos ramais. Assim, garante ele, a polícia terá informações mais detalhadas na hora de identificar pessoas que não moram na localidade e que sejam eventuais criminosos. Ficou deliberado que a Associação dos Produtos vai se reunir para apontar os locais que possam receber o monitoramento eletrônico e também organizar o cadastro das propriedades.

Comentários