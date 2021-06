Saúde de Xapuri diz que aguardará “burocracia” para avançar na vacinação

Por

Impedida de estender a campanha de vacinação contra a Covid-19 à faixa etária dos 50 aos 54 anos de idade, a Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri (Semusa) afirmou, por meio da Diretoria de Atenção Básica em Saúde que aguarda as orientações da coordenação estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI).

O Ministério da Saúde (MS) anunciou na última sexta-feira (28) o início da vacinação contra Covid-19 da população na faixa etária entre 18 e 59 anos, em ordem decrescente de idade. Xapuri, no entanto, havia se antecipado a isso e vacinado pessoas sem comorbidades entre os 55 e 59 anos.

Ao anunciar a vacinação para o grupo entre 50 e 54 anos, o município foi advertido a suspender o processo e aconselhado a continuar seguindo o Plano Nacional. Agora, com as novas diretrizes, a Semusa diz que vai aguardar as orientações da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

A decisão de iniciar a vacinação da população em geral, segundo o Ministério da Saúde, decorre de uma demanda diminuída de grupos prioritários elencados no plano de imunização. A pasta vai continuar a vacinação de grupos prioritários ao mesmo tempo que ampliará a imunização para a maior parte da população.

Ao tomar conhecimento da informação, o diretor de Atenção Básica em Saúde de Xapuri, enfermeiro Francisco Andrade, afirmou que a decisão do MS demonstra que o município não estava equivocado em resolver avançar na campanha de vacinação. Segundo ele, a condição de vacinar a partir dos 50 anos é real.

“Tudo o que fizemos foi isso. Mantivemos os 55 anos porque tínhamos a realidade e expomos ao PNI e ao Ministério Público que tínhamos condição de ir aos 50. Estávamos certos, mas vamos aguardar. Temos condição de avançar, mas vamos aguardar a burocracia”, ressaltou.

Até a última atualização do boletim informativo municipal sobre a vacinação, o município de Xapuri havia aplicado cerca de 4.200 doses de imunizantes contra a Covid-9. Do total, 117 pessoas vacinadas têm entre 55 e 59 anos de idade. A Semusa diz ter doses para vacinar 300 pessoas entre 50 e 54 anos.

De acordo com os dados da Secretaria de Estado de Saúde (Boletim Sesacre), Xapuri tem 2.952 casos confirmados de Covid-9 desde o começo da pandemia, com 27 óbitos. Pelo Boletim Municipal, já são mais de 3.100 casos, com 32 mortes em decorrência da doença.