Garoto de 14 anos foge em rodoviária e família busca ajuda para encontrá-lo

Marcos Dione

A família do adolescente Ezequiel Machado, de 14 anos, está em busca de informações que levem ao seu paradeiro. O rapaz saiu com a mãe do município de Feijó, no interior do Acre, e desembarcou na rodoviária de Rio Branco.

Segundo a família, ele não queria ir embora de casa e fugiu em um descuido na rodoviária. Isso aconteceu no domingo (30), e desde então ele não foi mais visto.

Qualquer informação pode ser repassada por meio dos telefones (68) 9-9228-2469/ 9-9208-5916 ou ainda para 181 da Polícia Civil.