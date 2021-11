“Santa Rosa do Purus pode contar comigo”, afirma Vanda Milani

A deputada Vanda Milani (Solidariedade)recebeu em seu gabinete na Câmara dos Deputados, em Brasília, a visita do prefeito de Santa Rosa do Purus, Tamir de Sá. Na pauta, a solicitação de recursos para a garantia de emendas parlamentares no orçamento (OGU/2022). O município já contou com emenda parlamentar da deputada na área de saúde (PAB) e Tamir de Sá reiterou solicitação para o aporte de verba sobretudo para áreas essências.

Por sua vez,Vanda Milani assegurou ao prefeito Tamir de Sá o firme propósito de realizar, para o próximo orçamento (OGU/2021) a destinação de verba ao município. Situado na Regional do Alto Purus, o município tem a agricultura familiar, a caça e pesca de subsistência como base de sua economia. O município é entrada do Purus em território brasileiro, rio que possui grande diversidade de espécies e exploração de madeira ao longo de suas margens. Uma das grandes reivindicações do município é a construção de um aterro sanitário para destinação do lixo.

Satisfação.

Durante o encontro, Vanda Milani Milani expressou sua intenção sincera em promover a alocação de recursos para o município, cuja administração depende dos aportes estaduais e federais para a realização dos serviços que incluem áreas essências como saúde, educação e infraestrutura. ”Quero reafirmar meu desejo e satisfação em colaborar na alocação de recursos para Santa Rosa, sobretudo na área da saúde para assegurar um atendimento público de qualidade que venha promover, garantir e respeitar a dignidade de cada cidadão deste município”, concluiu a deputada