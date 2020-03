A morte do menino Vilk Gabriel André de Lima, de 8 anos, foi tema de debate na Câmara de Vereadores de Rio Branco, na segunda-feira (2). Na audiência, representantes do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) e o Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) foram ouvidos pelos vereadores. No último dia 7, o garoto caiu em um dos bueiros abertos, na Rua Pequena Jéssica, no bairro Wanderley Dantas, e morreu afogado. Vilk brincava com outras crianças quando caiu e se afogou. Eles sentiram falta do amigo e foram avisar à mãe dele, que foi quem encontrou a sandália de Vilk boiando no bueiro. Dez dias depois da tragédia, o Depasa encaminhou uma equipe até a estação para fechar os bueiros. O órgão avisou que, independente da responsabilidade, tinha o compromisso de servir e buscar contribuir com a sociedade acreana. “Espero justiça, porque aquilo não foi um acidente, foi um crime. Mataram meu filho, tiraram a vida de uma criança. Já tinham denunciado aquele lugar e nada foi feito”, pediu entre lágrimas a mãe de Vilk, Maria Alcilene. Audiência No encontro, foi discutido como funciona a divisão de competências entre o estado e município em relação a estação de tratamento onde ocorreu o acidente. Os vereadores disseram que o abandono da estação no bairro Wanderley Dantas e em outros bairros da capital acreana já tinha sido denunciado na Câmara. O vereador N. Lima (PSL) mostrou fotos a representantes do Ministério Público do Acre (MP-AC), também presentes na audiência, de estações abandonadas. Segundo ele, a ideia é acabar com as dúvidas sobre a responsabilidade do caso.

“Não é só pela tragédia, mas pelo abandono e a gente aqui está fiscalizando. Cidade do Povo, Santa Cecília e lá onde aconteceu a tragédia está tudo abandonado. Essa do bairro Santa Cecília que vou apresentar ao Ministério Público tem R$ 11 milhões jogados fora. No sistema de água são R$ 6 milhões e no dia esgoto R$ 5 milhões”, criticou.

O Saerb alega que repassou a estação onde Vilk caiu para o Depasa em maio de 2012. O diretor-presidente do Saerb, Raimundo Correia, disse que o Saerb atualmente apenas gerencia os funcionários que prestam serviço para o Depasa.

“Todo sistema, tanto de água como de esgoto foi transferido pro Depasa no seu todo. Temos um contrato de programa que explica, que fala o que é nossa parte e o que é parte do Depasa”, confirmou Correia.

Documentos mostram que, no processo de transição do Saerb para o Depasa, todas as estações elevatórias foram repassadas para a autarquia. O Depasa nega a responsabilidade sobre a estação.

O órgão diz ainda que a estação elevada de tratamento de esgoto não foi recebida nem pelo Saerb, já que não estava pronta para ser operada. Por isso, não pode ter sido repassada.