ROTAM prende mulher em carro com mais de 5kg de crack

Durante patrulhamento de rotina, na tarde desta quinta-feira (16) policiais militares da ROTAM , do Batalhão de Operações Especiais – BOPE suspeitaram de um veículo que de acordo com informações da polícia seria usado no transporte de criminosos.

O veículo teria sido avistado pela guarnição na Estrada Dias, quando foi tentado uma abordagem, mas o condutor iniciou fuga sendo seguido pela equipe policial.

Segundo informações da polícia, ainda na estrada Dias Martins, próximo a uma Universidade Particular, o motorista do veículo perdeu o controle do carro caindo em uma ribanceira próximo a um matagal.

Durante a saída de pista, o homem que conduzia o carro conseguiu se embrenhar pela mata e não foi alcançado, deixando para trás uma mulher identificada pelo nome de K.B. da Silva, de 41 anos e dentro do veículo, a polícia encontrou cerca de 5kg de pedras de crack.

O veículo, o entorpecente e a mulher foram conduzidos a Delegacia Central de Flagrantes – DEFLA, para as providências cabíveis.

