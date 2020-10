ESPN.com.br

O ex-jogador iria encontrar torcedores do Atlético-MG – com quem conquistou a Conmebol Libertadores de 2013 – no Mineirão em iniciativa da Meu Galo Auto Truck.

Em vídeo, o pentacampeão anunciou, porém, que não será possível ir ao evento.

“Olá, assosicados da Auto Truck. Estou em BH desde ontem (sábado), vim para participar do evento da bola, e a pedido da Auto Truck fiz os exames e testei postivio pro Covid-19. Estou bem, assintomático, mas vamos ter que deixar o evento para em breve. Em breve estaremos juntos aí. Grande abraço”, diz a mensagem.

Ronaldinho já teve um 2020 atribulado após passar meses (entre março e setembro) preso no Paraguai por ter entrado no país vizinho com documentos falsos.

