Rompimento de fibra ótica deixa regional do Alto Acre sem internet mais uma vez

A regional do Alto Acre, que é composta por quatro municípios – Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil, ficou mais uma vez sem comunicação via internet, deixando milhares de internautas sem acesso a grande rede.

Segundo foi comunicado por uma empresa terceirizada na fronteira, a causa foi novamente, um rompimento de fibra ótica que levou horas para ser consertado. Somente por volta das 18h00, o sinal iniciou seu reestabelecimento.

Com o rompimento, empresas de telefonia móvel também foram afetadas, dificultando ligações pessoais, além de serviços bancários e outros que necessitassem da internet. Em tempo, a regional do Alto Acre, ainda sofre com os péssimos serviços de comunicação.