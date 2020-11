Um problema na adutora localizada na estação de tratamento de água do Depasa, localizado na cidade de Brasiléia, deixou parte da cidade, principalmente a parte baixa sem o abastecimento na véspera do feriadão acreano.

Diante do problema e muitas reclamações, o jornal oaltoacre entrou em contato com a direção para tentar saber qual seria o motivo do desabastecimento. Foi quando enviaram imagens dos funcionários trabalhando no local.

Segundo os funcionários, aconteceu um desgaste de borracha na adutora, fazendo com que acontecesse um vazamento. “Foi enviado da Capital uma nova peça e estão trocando para normalizar ainda nesta sexta-feira, dia 20, o abastecimento”, disseram.

Tão logo seja trocado a peça que desgastou, a parte baixa da cidade será a primeira a ser abastecida, seguido dos demais bairros da cidade.

