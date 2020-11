Ceni deixou o Fortaleza na noite de segunda-feira (9). Com clube cearense, ele conquistou quatro títulos: Série B do Campeonato Brasileiro (2018), Copa do Nordeste (2019), e dois Campeonato Cearense (2019 e 2020).

Fabricio Julião da CNN, em São Paulo

O ex-goleiro Rogério Ceni é o novo treinador do Flamengo. O clube carioca anunciou no Twitter, na manhã desta terça-feira (10), a chegada do técnico, com contrato até o final da próxima temporada.

“Rogério Ceni é o novo técnico do Flamengo! O treinador assinou com o Mengão e comandará o Mais Querido até dezembro de 2021. Seja bem-vindo, Ceni!”, publicou o Flamengo.

“Rogério Ceni não é mais treinador do Fortaleza. Agradecemos o trabalho realizado e desejamos sucesso em seu próximo desafio. Os auxiliares, Charles Hembert e Nelson Simões, e o preparador físico, Danilo Augusto, também deixam o Tricolor”, anunciou o time cearense, em nota.

O ex-jogador assume o Flamengo após a saída de Domènec Torrent do clube, demitido depois da derrota por 4 a 0 para o Atlético Mineiro. O ex-assistente de Guardiola chegou ao Rio de Janeiro na metade do ano, com a missão de substituir Jorge Jesus, campeão brasileiro e da Libertadores em 2019 com o clube carioca.

O Flamengo está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, e vai disputar as quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas de final da Copa Libertadores da América.

