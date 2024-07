Rio Branco empata com Humaitá e diz adeus as chances de classificação

O Rio Branco empatou com o Humaitá por 2 a 2 neste sábado, 6, no Florestão, e não tem mais chances classificação no Campeonato Brasileiro da Série D. Ryan e Diego, ambos contra, marcaram para os gols do Rio Branco com Breno e Anderson anotando os do Humaitá.

Confronto em Manacapuru

O Rio Branco chegou aos 12 pontos e no sábado, 13, enfrenta o Princesa do Solimões no estádio Gilbertão, em Manacapuru, no interior do Amazonas. O Estrelão vai tentar a primeira vitória fora de casa no torneio nacional.

Humaitá joga em casa

O Humaitá terá como próximo compromisso no Campeonato Brasileiro da Série D contra o Manaus. A partida contra o time amazonense será no sábado, 13, no Florestão, e o Tourão vai em busca da primeira vitória.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários