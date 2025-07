Governador Gladson Cameli articula agenda estratégica com parlamentares para impulsionar desenvolvimento do Acre

Em um dia dedicado à articulação política, o governador Gladson Cameli promoveu nesta quarta-feira, dia 16, uma série de encontros estratégicos com parlamentares acreanos para tratar de ações prioritárias para o desenvolvimento do estado. A agenda contou com a presença de importantes nomes do legislativo estadual e federal, demonstrando a busca por sinergia entre os poderes.

Ao lado do secretário da Casa Civil, Jonathan Xavier Donadoni, e do secretário de governo da Secretaria de Estado de Governo (Segov). o chefe do executivo recebeu:

O deputado estadual Afonso Fernandes (PL)

O líder do governo na Assembleia Legislativa, Manoel Moraes (PP)

O deputado federal Eduardo Veloso (União Brasil)

As reuniões, realizadas no âmbito do Palácio Rio Branco, tiveram como foco principal o alinhamento de projetos e políticas públicas que demandam atuação conjunta entre governo e legislativo. “Estamos fortalecendo essas parcerias fundamentais para avançar com nossas metas para o Acre”, destacou o governador, sinalizando a importância do diálogo constante com os representantes do povo.

Analistas políticos avaliam que a agenda reforça a estratégia do governo de manter canais abertos com as bancadas parlamentares, essenciais para a aprovação de projetos e captação de recursos federais. A presença de representantes de diferentes partidos demonstra o caráter suprapartidário da articulação em prol do desenvolvimento estadual.

Governador Gladson Cameli (PP), usou as redes sociais para divulgar a agende com os parlamentares: