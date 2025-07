Cavalgada vai permitir só 2 pessoas por quadriciclo; carretinhas serão proibidas

O Acre será novamente atingido por uma frente fria nesta quinta-feira, 17, com a chegada da sexta onda de frio polar de 2025, segundo previsão do pesquisador Davi Friale. O fenômeno, conhecido na região como friagem, virá acompanhado de ventos fortes vindos do sudeste e vai derrubar as temperaturas em todo o estado, especialmente no fim de semana.

A previsão é que entre sexta (18) e segunda-feira (21), as mínimas fiquem entre 13°C e 16°C nas cidades do vale do Acre, como Rio Branco e Brasileia, e entre 16°C e 19°C em municípios do vale do Juruá, como Cruzeiro do Sul. No período, as máximas não devem passar dos 26°C, com sensação térmica ainda mais baixa por conta dos ventos.

Friale destaca que o frio será mais perceptível nas manhãs, com as menores temperaturas sendo registradas ao nascer do sol. No município amazonense de Boca do Acre, vizinho ao estado, a mínima também deve cair para 15°C a 18°C durante o fim de semana.

Apesar da influência do ar polar, há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas nesta quinta-feira, 17, principalmente na região central do estado e no Juruá. Em algumas áreas, não se descartam pancadas mais intensas.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários