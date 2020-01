O rio Acre, em menos de 48 horas após chegar ao nível de 11,63 na quarta-feira, dia 8, desceu aos impressionantes 3,72m nesta sexta-feira, dia 10. A estimativa é baixar ainda mais até este domingo, dia 12, quando se prevê chuvas para esta região, segundo sites especializados.

Segundo foi levantado com a presença de Thiago Caetano, representante do governo do Acre que esteve visitando a fronteira nesta quinta-feira, dia 9, comentou no gabinete da prefeita Fernanda Hassem, que estará levando o governador Gladson Cameli, um estudo para que possa ajudar os municípios nestes períodos de cheia.

Mesmo passando a cota de transbordamento que seria 11,40m, foi registrado que vários bairros de Brasiléia e Epitaciolândia tiveram casas invadidas pelas águas barrentas do rio, causando prejuízo.

O governo esteve ajudando as prefeituras dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, disponibilizando kits de limpeza e sacolões, além do monitoramento de outros municípios que também vem sofrendo com o aumento dos rios.

Comentários