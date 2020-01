O deputado estadual Antonio Pedro (DEM), em reunião com representantes do Departamento de Estradas e Rodagens, Infraestrutura Hidroviária e Aeroviária do Acre (Deracre) e Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), solicitou a construção de novas pontes na Estrada da Variante, no município de Xapuri.

De acordo com o parlamentar, a obra se faz necessária tendo em vista o péssimo estado de conservação das pontes. Ele frisou ainda que a situação tem prejudicado o deslocamento dos estudantes e o escoamento das produções.

“Não é de hoje que falo que aquelas pontes precisam ser reconstruídas com a maior urgência. Tem crianças perdendo aula por conta disso. Os agricultores também estão com dificuldades em escoar a produção devido as condições das pontes. A situação já está ficando insustentável”, disse o democrata ao sugerir que as pontes sejam construídas em concreto. “O ideal é que as pontes sejam de concreto, haja vista que a durabilidade é maior. Fiz esse pedido aos representantes do Deracre e da Seinfra. Espero que esteja dentro das possibilidades desses órgãos. Essas obras significam muito para aquelas pessoas”, finalizou.

