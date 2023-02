Regional do Alto Acre terá Núcleo do Instituto Médico Legal

MPAC, Estado e prefeituras firmam acordo de cooperação técnica para implantação de Núcleo de Perícias Criminais e Sexuais na Regional do Alto Acre

Aconteceu na manhã desta sexta-feira (17), uma reunião entre autoridades do Ministério Público do Acre, Governo do Estado por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – Sejusp, da Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC, da Secretaria de Estado de Saúde – Sesacre e prefeituras.

O objetivo é estabelecer parâmetros para o início da implementação de local de um núcleo de perícias criminais e sexuais, que será instalado em Brasiléia, com estrutura física adequada e dotado de profissionais qualificados, com realização das atividades de medicina legal, para atendimento da regional do alto acre.

A ação, que foi realizada pela promotoria de justiça, dentre as várias autoridades presentes, contou com a presença do Procurador Geral de Justiça, Drº. Danilo Lovisaro e a Coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico, Drª. Marcela Cristina Ozório, da Promotora de Justiça do MP-AC – Brasiléia, Drª. Pauliane Mezabarba, Secretário de Estado, José Américo de Souza Gaia, Delegado- Geral de Policia Civil, José Henrique Maciel, Prefeitos do Alto Acre; Fernanda Hassem de Brasiléia, Sérgio Lopes de Epitaciolândia, Bira Vasconcelos de Xapuri e Jerry Correia de Assis Brasil, além do deputado Tadeu Hassem, vereadores e agentes da Polícia Federal.

Na ocasião, a Promotora de Justiça de Brasileia Dra. Pauliane Mezabarba fez uma explanação mostrando os altos índices de violência recorrente na Regional do Alto Acre, que vão desde crimes intencionais aos crimes sexuais, apontando a intervenção imediata do estado na implantação de um Núcleo de Perícias Criminais e Sexuais, para dar celeridade as investigações e elucidações dos crimes cometidos.

Os prefeitos e parlamentares falaram da importância desse acordão para a regional do Alto Acre.

Sérgio Lopes prefeito de Epitaciolândia, parabenizou aos envolvidos pela iniciativa. “Sou Delegado de carreira, hoje estou como prefeito, sei muito bem da falta que faz um Núcleo de Perícia, por muitas vezes as pessoas têm de sofrer com a dor da perda de um ente por um assassinato ou acidente, e ainda tem que esperar a chegada de peritos que pode demorar horas. Agora nossa regional irá poder contar com esse serviço, para nós, é motivo de muita alegria”, destacou o Prefeito.

A prefeita Fernanda Hassem falou da implementação da unidade de polícia técnica científica na região do Alto Acre. “E uma luta de muitos anos. Há dez anos a gente pede um olhar de respeito e de sensibilidade a região do Alto Acre. Foi apresentado na sede do ministério público para a promotora Pauliane, os tristes dados da nossa região. Hoje é a implantação completa de uma unidade de polícia técnica científica na região do Alto Acre”, disse.

O Secretário de Justiça e Segurança Pública de Estado, José Américo de Souza Gaia ressaltou a importância dessa união para o combate à criminalidade. “A integração entre os órgãos que compõe a segurança pública, é imprescindível para o combate ao crime, essa parceria para obter sucesso ela tem que ir além dos órgãos que compõe o Sistema de Segurança, tem que abranger as prefeituras, o envolvimento de todos do Deputados e Vereadores em torno de uma causa única, que é o combate e a diminuição da criminalidade.

