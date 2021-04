Com investimento em torno de R$ 10 milhões de reais, o empresário Alessandro Nasserala já está trabalhando na implantação da Clínica do Rim na região do Alto Acre, onde visa atender todos os pacientes em tratamento renal que por diversas vezes na semana, se deslocam até Rio Branco para serem atendidos.

Além dos 168 atendimentos diários a pacientes em tratamento de hemodiálise, a Clinica contará com diversos consultórios para atendimento a diversas áreas da saúde.

A Clínica do Rim atualmente é localizada no Bairro do Bosque, na Antunes de Alencar, nº 45. “Inicialmente empregaremos 30 postos de trabalho, podendo chegar a 100, a depender da demanda”, disse o empresário Alessandro Nasserala.

Atualmente, está localizada na região central da capital do Acre, Rio Branco, de fácil acesso e será o empreendimento na área da saúde mais moderno da região, contando com elevadores e equipamentos de última geração.



A Clínica do Rim é referência em tratamento renal no estado do Acre, em atuação há mais de 4 anos. Em Brasileia, será a segunda unidade onde estará gerando emprego e renda, além de serviços de ponta na área médica.

Através da página do Facebook (clique no link), é mostrado vários vídeos com informações feitas por médicos especializados, além de cards dos serviços prestados pela clínica, como combate ao covid-19 e dengue.

A clinica, seria a única no Estado com o sistema de renovação interna de ar, ficando praticamente livre de qualquer bactéria que possa levar risco aos funcionários e pacientes.

Na semana passada, o prefeito do Município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, na companhia da governadora do estado de Pando (Bolívia), estiveram visitando a Clínica na Capital, onde ficaram muito satisfeitos com os serviços que irão ser oferecidos na fronteira.

“Estamos buscando parcerias para que em um curto espaço de tempo, possamos ter o serviço de hemodiálise para aquelas pessoas que todas as semanas tem que se deslocar até Rio Branco para serem atendidos, com isso, além de facilitar o atendimento, vai evitar transtorno e sofrimentos dos pacientes e seus familiares”, destacou o prefeito Sergio Lopes.

A previsão de inauguração, estaria prevista para o mês de julho próximo. Em breve, mais informações serão passadas àqueles que desejarem saber da inauguração na fronteira do Acre.

