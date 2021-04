A frota da Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz), que não era renovada desde 2007, foi reforçada com 15 novos veículos, entregues pelo governador Gladson Cameli e o secretário Rômulo Gandidier a diversos órgãos, em solenidade realizada na esplanada do Palácio Rio Branco, na manhã desta quarta-feira, 28, na capital.

Prestigiaram o ato os deputados estaduais Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa, e José Bestene, os secretários Eliane Sinhasique (Turismo), Ricardo Brandão (Planejamento e Gestão) e Flávio Silva (Casa Civil).

São dez caminhonetes modelo L200 Triton e cinco automóveis Fiat Mobi, um investimento de R$ 1,7 milhões. O secretário Grandidier explicou que os veículos serão distribuídos entre as unidades da Sefaz em Rio Branco e no interior do estado, e empregados para reforçar o trabalho de fiscalização para arrecadação dos impostos, principalmente o ICMS.

“Nossa frota era antiga e já não oferecia condições ideais para o trabalho dos auditores. Vamos reforçar o aparelhamento das unidades fiscais, principalmente no Posto da Tucandeira [na divisa com Rondônia], e também contemplar quem atua no interior do estado”, disse.

Para o governador Gladson Cameli, a aquisição da nova frota é o resultado de um trabalho sério da valorização do dinheiro público. Ele afirmou que, apesar da torcida contrária dos oposicionistas, o governo vem respondendo com trabalho. “Até o dia 16 de junho vamos licitar dezenas de obras, pacotes para todos os setores. Já começamos a colocar em prática tudo o que foi planejado lá atrás. A pandemia causou atrasos, mas as obras estão saindo. Nossa prioridade é gerar empregos”, disse o governador.

Além dos veículos, a Sefaz vai reformar as unidades de Feijó, com investimento de R$ 44 mil, e de Cruzeiro do Sul, onde serão investidos R$ 214 mil. Na mesma solenidade, a secretaria repassou 16 veículos da antiga frota para outras secretarias e órgãos da administração pública estadual. Na próxima semana, a Sefaz vai entregar os veículos para os municípios da regional do Alto Acre.

Distribuição da nova frota da SEFAZ

Cruzeiro do Sul – 2 caminhonetes

Brasileia – 1 caminhonete

Sena Madureira – 1 caminhonete

Feijó – 1 caminhonete

Posto da Tucandeira – 1 caminhonete

Posto do Pica Pau – 1 caminhonete

Xapuri – 1 Fiat Mobi

Tarauacá- 1 Fiat Mobi

Dez caminhonetes para o Deracre

O serviço de fiscalização de rodovias estaduais e acompanhamento de obras nas estradas vicinais, de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), recebeu dez caminhonetes 0km, entregues pelo governador Cameli e o presidente da autarquia, Petrônio Antunes.

O Deracre investiu R$ 1,3 milhão na aquisição da frota, que vai reforçar a estrutura de fiscalização também nas intervenções urbanas. Segundo Antunes, os veículos vão reforçar o trabalho em todas as regionais do estado, onde estão sendo executadas obras estruturantes. “ Temos grandes obras na capital e no interior. Em Cruzeiro do Sul temos a duplicação da AC-405 e a recuperação de ramais. Em Feijó e Tarauacá, estamos com a recuperação dos aeroportos e o ramal para Envira. No Alto Acre vamos começar a obra do anel viário e aqui na capital temos muitas frentes de serviço”, explicou Petrônio.

Distribuição da frota do DERACRE

Rio Branco – 5 caminhonetes

Brasiléia – 1 caminhonete

Feijó – 1 caminhonete

Sena Madureira – 1 caminhonete

Cruzeiro do Sul – 2 caminhonete

Comentários