ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021

A Prefeitura de Brasileia, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL torna Público a PRORROGAÇÃO da sessão pública de abertura sob a modalidade na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço por Item cujo objeto é Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas visando complementar o Convênio n° 884221/2019/MAPA para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Brasileia/AC, de acordo com as especificações e quantitativos estimados constantes no Termo de Referência anexo I, marcada para 29 de abril de 2021, a partir das 10:30 horas (horário de Brasília- DF). A nova data da abertura será dia 07 de maio de 2021, a partir das 10:30 horas (horário de Brasília- DF), através do site www.comprasnet.gov.br.

Brasileia/AC, 26 de abril de 2021.

Eva de Souza Vieira

Pregoeira

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021

A Prefeitura de Brasileia, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL torna Público a PRORROGAÇÃO da sessão pública de abertura sob a modalidade na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço por Item cujo objeto é Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas visando complementar o Convênio n° 884221/2019/MAPA para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Brasileia/AC, de acordo com as especificações e quantitativos estimados constantes no Termo de Referência anexo I, marcada para 30 de abril de 2021, a partir das 10:30 horas (horário de Brasília- DF). A nova data da abertura será dia 10 de maio de 2021, a partir das 10:30 horas (horário de Brasília- DF), através do site www.comprasnet.gov.br.

Brasileia/AC, 26 de abril de 2021.

Eva de Souza Vieira

Pregoeira

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2021

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO torna público aos interessados, que realizará licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço por Item:

OBJETO: Aquisição de insumos necessários à Implantação de Hortas em áreas rurais do Município de Brasileia em atendimento ao Convênio n° 901817/2020/MAPA, de acordo com as especificações e quantitativos estimados constantes no Termo de Referência anexo I.

Data da abertura: 11 de maio de 2021, a partir das 10:30 horas (horário de Brasília- DF), através do site www.comprasnet.gov.br. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição a partir do 16 de abril 2021, através dos endereços eletrônicos: [email protected], http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/ e www.comprasnet.gov.br.

Brasileia/AC, 26 de abril de 2021.

Eva de Souza Vieira

Pregoeira

