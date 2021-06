Regional do Alto Acre incinera mais de 100 kg de entorpecentes

Com Ascom/Polícia Civil do Acre

Na manhã desta sexta-feira, 25, a Polícia Civil por meio das delegacias de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, promoveram a incineração de 111,116kg de entorpecentes.

A quantidade de entorpecente é resultado do trabalho das delegacias que compõe a regional do Alto Acre e do empenho das equipes investigativas coordenadas pelos delegados Carla Ívane, Luís Tonini, Ricardo Castro, Gustavo Neves e Erick Maciel.

A incineração da droga foi autorizada pelo poder judiciário e contou com a presença dos demais delegados das respectivas delegacias supracitadas.

De acordo com a delegada Carla Ívane, o trabalho de investigação e continuo e segue com intuito de combater fortemente o crime de tráfico de drogas.

“A geografia a qual a regional do Alto Acre está inserida é de fronteira com países que produzem entorpecentes e consequentemente nossa atenção e redobrada no sentido de coibir crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. Essa incineração e resultado desse trabalho que estamos desenvolvendo na região combatendo firmimente esse tipo de crime, finalizou a delegada.

Todo entorpecente incinerado e resultado de trabalho das equipes durante um período de 12 meses que interrompe o ciclo evitando que todas essa droga fomenta outros crimes como roubo, homicídio e estupro.