Polícia Civil de Brasiléia realiza operação e apreende drogas, armas e suspeitos

Durante o dia desta quinta-feira, dia 24, na cidade de Brasiléia, a Polícia Civil com apoio de agentes da Capital, realizaram a Operação NarcoBrasil, onde resultou na apreensão de cocaína, droga sintética e armas, além de suspeitos em flagrante delito.

Na primeira operação, resultou na prisão de um jovem que vinha fazendo ameaças com uma arma de fogo, tipo revolver calibre 38. Este foi conduzido para a delegacia, sendo liberado no final do dia após pagar fiança e deverá responder em liberdade, tendo que apresentar ao judiciário posteriormente.

Já no final do dia, desta quinta-feira, dia 24, um comércio localizado próximo à ponte José Augusto, foi abordado. Com mandado de busca e apreensão emitido pelo judiciário local, o comercio foi revistado sob suspeita de praticar a venda ilegal de drogas.

Durante a busca no local, foi descoberto um esconderijo sob o degrau. Foi encontrado uma grande quantidade de cloridrato de cocaína pronta para o comercio, como também, pasta base de cocaína (crack), um ‘tijolo’ de cocaína, material para embalagem e cerca de oito mil reais que foram apreendidos.

Em um dos quartos, que seria do filho do proprietário, foram localizadas duas cartelas de droga sintética, somando cerca de 700 doses. Este foi detido fora do estabelecimento e conduzido para a delegacia.

O dono do comercio também foi preso, sendo conduzido para a delegacia, onde foram autuados em flagrante delito pelo crime tráfico de drogas e associação ao tráfico. Os trabalhos de contagem do dinheiro, pesagem e preparação do registro da ocorrência durou a noite até a madrugada desta sexta-feira, dia 25.

Além das drogas, dois veículos também foram retidos para averiguação. Os suspeitos foram acompanhados por um advogado e agora se encontram a disposição do judiciário local para os devidos procedimentos cabíveis.