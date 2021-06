PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 027/2021

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, Estado do Acre, através de sua Comissão de Licitação e seu Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, a SUSPENSÃO da licitação divulgada através do Diário Oficial do Estado do Acre – DOE nº 13.059 do dia 08 de junho de 2021, edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 027/2021, tendo por objeto o registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de dedetização, desinsetização, desmorcegação, desratização, descupinização, limpeza e desinfecção de caixas d´água, coleta/esgotamento de resíduos sanitários fossas sépticas nos prédios e limpeza em geral de dejetos necessários à prevenção e eliminação de pragas urbanas, para atender as necessidades do Município de Epitaciolândia, para correções no processo administrativo do presente certame, em obediência aos ditames legais estabelecidas pela Lei n° 10.520/2002.

Epitaciolândia/AC, 23 de junho de 2021.

Agleison Rodrigues dos Santos

Pregoeiro

Decreto nº 076/2021