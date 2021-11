Regional do Alto Acre ganha a primeira farmácia de manipulação em Brasiléia

Foi inaugurada na manhã desta quarta-feira, dia 3, na cidade de Brasiléia, a primeira farmácia de manipulação que vai abranger toda uma regional no interior do estado. A Pharmapele, empresa com mais de 30 anos no mercado brasileiro, agora conta com sua primeira franqueada no Acre.

Situada na Avenida Rui Lino, ao lado da Farmácia 24 horas, ou em frente a galeria onde fica localizado o Cartório do Município, a Pharmapele Brasiléia conta com o que há de mais moderno para trabalhar com remédios manipulados.

O novo empreendimento visa em primeiro lugar, segundo a proprietária e farmacêutica Ana Paula, “Trabalhar com a necessidade de cada um (…), estamos trazendo uma solução para toda sociedade do Alto Acre. Agora poderão manipular seus medicamentos aqui em Brasiléia, sem ter que se deslocar para outras cidades. Nossa farmácia preza pela saúde e qualidade, nossos manipulados são feitos com toda a segurança, eficácia e qualidade através de sistema de pesagem computadorizada que garante a dosagem certificando que sua fórmula sairá conforme a prescrição médica”, destacou.

A Pharmapele Brasiléia já está com suas portas abertas para atender em horário normais de segunda à sexta-feira com horários a partir das 7h00 (com intervalos para almoço), até as 17 horas, além dos sábados até ao meio-dia.

Além dos remédios manipulados, a Pharmapele Brasiléia também oferece linhas de produtos dermocosméticos, nutracéuticos, (higienização, tratamento facial e rejuvenescedor) para a população conforme suas necessidades.

Os contatos para informações e agendamentos caso necessário, é o (68) 9 9245-1665. “Estamos aqui para promover saúde… nosso DNA é metade ciência, metade beleza e bem estar por inteiro”, finalizou a farmacêutica e convida a todos para conhecer o mais novo empreendimento voltado para a saúde.

Veja vídeo: