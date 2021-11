Coluna da Maria Coutinho – Assuntos do cotidiano

O Macho escroto existe…

… e é abusador! A violência nem sempre é física por isso muitas mulheres não percebem que diariamente são vítimas de agressões.

O macho escroto…

… mantém relacionamentos tóxicos, aprisionam, sufocam, incapacitam e humilham a mulher. A agressão está no julgamento, na grosseria, implicância, ausência de limites, etc.

Cheio de tramoia…

… em benefício próprio. Controla, oprime e adoece todos a sua volta. Na relação familiar domina a mulher e os filhos com mão de ferro.

É egoísta!

Recusa a vontade da família e não aceita reclamação. O agressor é capaz de tudo para subjugar a vítima. Em sua visão distorcida de relacionamento conjugal a mulher existe para lhe servir, inclusive com os afazeres domésticos.

Renda própria, nível superior.

…não liberta a mulher, o algoz fragiliza e manipula sua vítima. Submissa, nem sempre estuda e raramente se diverte, quando trabalha tem a renda confiscada. Sem estrutura emocional não enfrenta o abusador, transfere para o corpo a dor emocional, fica depressiva, em pânico …… outras doenças psicossomáticas.

Amor ou abuso?

Sádico! Diferente do que se pensa o comportamento do abusador não define o amor. Amar não dói, não machuca, não algema e nem fere. A vítima do macho escroto perde a autoestima, a autoconfiança que, angustiada aceita a humilhação e a culpa por ter irritado seu algoz.

O Agressor.

Nem sempre é possível identificar um abusador porque é universal a naturalização da violência contra a mulher. Pode ser alguém bem divertido, atencioso, educado, irmão, amigo, político, religioso, uma pessoa acima de qualquer suspeita.

Você vive um relacionamento abusivo?

Existe a agressão física, psicológica, moral, patrimonial, etc. O opressor ciumento e perturbador pode estar em sua casa, despertando sentimentos ruins na família. Os filhos também são vítimas do abusador e poderão apresentar o mesmo comportamento.

Síndrome de Estocolmo.

A independência financeira não liberta a mulher do ciclo de violência, há feridas invisíveis lhe mantendo presa ao abusador. A vítima precisa de ajuda profissional para reconstruir a autoconfiança e descobrir outra realidade.

Violência contra a mulher.

Precisamos levantar gerações respeitando as diferenças com igualdade de gênero. Hoje, recusar as conquistas das mulheres é inaceitável, e ainda que o caminho seja longo, vale lembrar que elas são fortes.

Amor próprio é tudo!

A vida é breve, nesse pequeno espaço de tempo viva com leveza. Escolha ser feliz. Acredite! A sua melhor companhia deve ser você.