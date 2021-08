Reforço: Assis Brasil recebe máquina pesada para continuar reabertura de ramais

A frota de maquinários da prefeitura de Assis Brasil recebeu um grande reforço na manhã desta quinta-feira,26. Fruto de uma emenda do senador Petecao foi entregue ao prefeito Jerry Correia uma moto niveladora, também chamada de patrol, para ampliar a capacidade do município no trabalho de reabertura e recuperação de ramais, que vem sendo executada desde o mês de junho.

Ao lado do vice prefeito e secretário de obras Reginaldo Martins, do presidente da Câmara Wendel Gonçalves e do vereador Jura Pacheco, Jerry acompanhou a entrega do equipamento que custou aproximadamente R$ 700 mil.

Essa aquisição, explicou Jerry só foi possível graças ao trabalho constante da Comissão de Licitação e da equipe jurídica que estão recuperando convênios que foram ignorados pela gestão anterior. Alguns estavam praticamente com os recursos perdidos, mas a articulação do gestor junto a bancada federal vem garantindo a liberação dos recursos e a execução dos projetos.

Homenagem ao mais antigo operador de máquinas pesadas

Jerry Correia aproveitou a ocasião para homenagear o servidor público Ananias Alexandre, o mais antigo operador de máquinas pesadas do município que foi convidado para o ato. Hoje aposentado, “seu Ananias” tem um extenso legado de prestação de serviços ao povo da tríplice fronteira.