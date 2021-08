Parceria entre Prefeitura de Brasiléia e Governo do Acre garante paliativo em ponte

Na noite desta quarta-feira, dia 25, a ponte metálica José Augusto, que liga os municípios de Brasiléia à Epitaciolândia, além de ser o principal elo do Brasil passando pelo estado do Acre, que liga o país pela Estrada do Pacífico (BR 317).

A ponte em questão, construída em meados da década de 1980, já não está suportando o grande movimento de veículos da atualidade, pois, a fronteira do Acre com a Bolívia, já soma uma das maiores frotas do Acre, se juntando com a cidade vizinha de Cobija, capital de Pando/Bolívia.

Devido o grande fluxo de veículo, os transtornos são muitos devido a perca de tempo à espera da abertura do semáforo na ponte que é de mão única. A impaciência faz com que muitos não esperem o tempo, que as vezes causam engarrafamento e até acidente.

Nos últimos dias, muitos buracos vinham causando lentidão, principalmente por veículos de grande porte, causando irritações e perca do tempo na passagem. Depois de muitas reclamações, a pista única recebeu uma nova camada de asfalto.

O trabalho foi realizado em parceria, entre a Prefeitura e o Deracre. O vice-prefeito em exercício Carlinho do Pelado, juntamente com o representante do órgão na fronteira, Zezinho Araújo, falaram sobre o trabalho.