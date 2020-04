Até às 11h deste dia 2, foram recepcionadas pelos sistemas da Receita Federal 34.377 declarações em todo o estado do Acre. Já na 2ª Região Fiscal que engloba os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima 528.792 já cumpriram a obrigação com o Fisco Federal.

Foi prorrogado o prazo para a apresentação da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao exercício de 2020, ano-calendário de 2019, pela pessoa física residente no Brasil em 60 dias, ficando o prazo final para 30 de junho, considerando a pandemia do Novo Coronavírus.

Dessa forma, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) retirou a exigência de se informar o número constante no recibo de entrega da última declaração de ajuste anual para a apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao exercício de 2020, ano-calendário de 2019.

Como consequência, a data permitida para o débito automático da 1ª cota passa de 10 de abril para o dia 10 de junho e as datas permitidas para o débito automático das demais cotas passam a ser aquelas compreendidas entre 11 de junho (originalmente era 11 de abril) e o último dia do prazo, agora, dia 30 de junho de 2020.

Historicamente, há contribuintes que se dirigem a unidades da RFB para que lhes seja disponibilizado o número do recibo da última declaração, seja porque perderam a versão impressa, seja porque não possuem mais acesso à mídia ou ao computador em que estava armazenado o recibo.

Com as medidas tomadas, objetiva-se evitar eventuais aglomerações de contribuintes no atendimento da RFB, bem como em empresas ou instituições financeiras, na busca de informes de rendimentos, e em escritórios de profissionais ou em entidades que prestem auxílio no preenchimento das declarações, de modo a contribuir com o esforço governamental de diminuir a propagação do novo Coronavírus.

“A Receita Federal como órgão essencial ao Estado Brasileiro continua atenta e não hesitará em tomar medidas para atenuar os impactos nefastos do Covid-19 na vida de todos nós!”

Estado Expectativa IRPF 2020 Até 10hs (02/04/20) AC 79.000 34.377 AM 340.000 131.555 AP 83.000 33.411 RO 207.000 73.058 RR 65.000 24.583 PA 609.000 231.808 2ª Região Fiscal 1.383.000 528.792

