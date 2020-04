Por G1 AC — Rio Branco

O novo boletim da Secretaria de Saúde do Acre atestou mais um caso positivo para Covid-19 nas últimas 24 horas. Este novo caso também foi registrado em Acrelândia, passando para oito o número de registros de pacientes com a doença na cidade do interior do Acre, que tem pouco mais de 15 mil habitantes.