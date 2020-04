O campus do Instituto Federal do Acre (Ifac) em Xapuri está produzindo álcool 70%, um dos produtos utilizados para o combate e prevenção ao novo coronavírus.

O material está sendo doado para a Secretaria Municipal de Saúde. Até o momento, cerca de 70 litros já foram entregues ao município. Conforme explica o diretor do campus Xapuri, Joel Bezerra Lima, a produção do álcool tem sido realizada na própria unidade, com auxílio de docentes das áreas de Química e Alimentos, como também de técnicos de laboratórios.

“Esse é um momento de cuidado e solidariedade. Nossos servidores estão trabalhando de forma voluntária e depositando todo o conhecimento que possuem para a produção desse material que está sendo doado ao município. Isso também é uma forma de cuidar do próximo”, ressaltou Joel Lima.

De acordo com o diretor, além do álcool 70%, o campus também está produzindo sabão. O produto será doado ao município, através da Secretaria Municipal de Assistência Estudantil, como também entregue às famílias que fazem parte do cadastro de pessoas em vulnerabilidade social do Núcleo de Assistência Estudantil do Ifac em Xapuri.

Conforme destacou Joel Lima, a produção do álcool 70% contou com apoio da empresa Aguardente Jiboia, que realizou a doação de álcool 96%, como também a Prefeitura de Xapuri, que disponibilizou as embalagens para o produto final.

“A parceria de outras instituições têm nos auxiliado na produção dos materiais que estão sendo doados para a Secretaria de Saúde de Xapuri. Estamos à disposição para continuar a produção de álcool 70%, caso outras empresas tenham interesse de contribuir com a doação de álcool 96%”, afirmou Joel Lima.

Em relação à produção de sabão, o diretor do campus Xapuri também destacou a disponibilidade de empresas que possam fazer a doação de embalagens.

Recomendações da OMS

De acordo com o diretor do campus Xapuri, as produções de álcool 70% e sabão estão sendo realizadas nos laboratórios da unidade e respeitando as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e demais entidades médicas e sanitárias, no que se refere à quantidade de pessoas dispostas em um ambiente.

“Temos recebido mensagens e ligações de pessoas dispostas a ajudar na produção dos materiais, porém temos realizado tudo conforme as orientações da OMS para evitar aglomerações e dessa forma prevenir contaminações pelo coronavírus. Agradecemos o apoio de nossos servidores, que têm trabalhado nas produções, como também de todos aqueles que se solidarizaram em ajudar. Esse é um momento de união, mas também de cuidado”, finalizou Joel Lima.