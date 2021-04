Paulista de Ribeirão Preto, Milton Garcia fez de Rio Branco e do Acre sua morada. Apaixonado pelo Acre, ele deixa um legado de amor ao rádio, à locução e ao radiojornalismo

Morreu em Rio Branco, no Hospital de Campanha do Into, unidade especializada no tratamento da covid-19, o radialista Milton Garcia. Ele trabalhava na Rádio Difusora Acreana. Milton estava internado há dias. O quadro dele não apresentou melhora nas últimas semanas, vindo a falecer nas primeiras horas de hoje (1º).

Milton Garcia atuava no rádio acreano desde a década de 90, passando por vários departamentos da Rádio Difusora. Paulista de Ribeirão Preto, Milton Garcia fez de Rio Branco e do Acre sua morada. Apaixonado pelo Acre, ele deixa um legado de amor ao rádio, à locução e ao radiojornalismo.

Garcia não tinha parentes em Rio Branco. A família mora em São Paulo. Por conta dos protocolos sanitários impostos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o corpo do radialista será sepultado na Capital acreana, no Cemitério Morada da Paz.

