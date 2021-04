De acordo com os dados do município, Xapuri tem 2.808 casos registrados até o momento, ainda com 30 casos sob investigação e 2.736 altas médicas

O município de Xapuri superou, nesta semana, a marca de 2.800 casos de Covid-19 registrados desde o começo da pandemia.

Foram confirmados mais 5 casos nesta quarta-feira (31), totalizando 23 novas infecções pelo novo coronavírus nos últimos três dias.

No entanto, de acordo com o setor de Atenção Básica em Saúde do município, o enfermeiro Francisco Andrade, o número de novos casos durante o mês de março deste ano apresentou grande queda em comparação com janeiro passado.

De acordo com os dados fornecidos, março teve média de 6 casos diários, o que indica que o número total de infecções diagnosticadas foi inferior a 200. Em janeiro foram registrados 500 novos casos e chegou a ter um pico de 58 casos em um único dia.

A Atenção Básica em Saúde também noticia a queda na demanda diária por atendimentos na unidade de referência do município para a Covid-19, apesar de não terem sido apresentados números referentes a essa informação.

Até esta quarta-feira, Xapuri registrava, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), 27 mortes de pessoas residentes na cidade. Entretanto, no boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) constam apenas 20 desses óbitos.

“Alguns óbitos ainda não foram computados na rede estadual, principalmente aqueles que ocorreram em outros estados, mas residiam em Xapuri. Certamente, quando as investigações forem concluídas, os números serão os mesmos”, explica Andrade.

No total, de acordo com os dados do município, Xapuri tem 2.808 casos registrados até o momento, ainda com 30 casos sob investigação e 2.736 altas médicas. A incidência da doença é a segunda maior do estado – 13513,0 casos por 100.000 habitantes.

Vacinação

Xapuri já vacinou com a primeira dose dos imunizantes contra a Covid-19 cerca de 1.000 pessoas, o que corresponde a cerca de 5% da população. Nesta semana, foram vacinadas 120 pessoas na faixa etária dos 60 aos 64 anos. Para as demais faixas, acima dos 65 anos, a imunização prossegue, de acordo com a disponibilidade.

