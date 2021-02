O Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), junto com a Polícia Militar de Sena Madureira, prendeu quatro homens que usaram um trator para invadir uma fazenda particular, cortar árvores de forma ilegal e furtar a madeira. O caso aconteceu no ramal do Cassirian, na zona rural da cidade, no último sábado (30).