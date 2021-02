Ouça áudio:

A semana começa sem grandes alterações no clima da Região Norte do País. Isso quer dizer que nos próximos dias, o padrão segue semelhante às semanas anteriores com calor e chuva em praticamente todos os dias em grande parte dos estados.

Apesar disso, o volume de chuva aumenta entre o Amazonas, Acre e Rondônia. A temperatura pode variar entre 18 e 36 graus e a umidade relativa do ar segue acima dos 70% em quase toda a região.

As informações são do Somar Meteorologia.

