Quase 1 milhão de crianças são vacinadas contra Covid nos EUA

Mais de 900 mil crianças americanas de 5 a 11 anos terão sido vacinadas contra a Covid-19 com a primeira dose até o fim desta quarta-feira (10), informou a Casa Branca, na medida em que o governo dos Estados Unidos acelera a imunização dessa faixa etária.

Os EUA começaram a aplicar no dia 3 de novembro a vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos — o último grupo a se qualificar para as vacinas, que fornecem proteção contra a doença para os vacinados e aqueles ao seu redor.

“Uma vez que nosso programa só está totalmente em funcionamento esta semana, no fim do dia de hoje, estimamos que mais de 900 mil crianças de 5 a 11 anos já tenham recebido sua primeira dose”, disse o coordenador da Covid-19 da Casa Branca, Jeff Zients, a repórteres.

Zients adiantou na semana passada que 15 milhões de doses especificamente formuladas para essa faixa etária estariam disponíveis esta semana, e que o governo federal havia adquirido doses suficientes para todos os 28 milhões de crianças elegíveis.

“Este é o começo, […] e esperamos que mais e mais crianças sejam vacinadas ao longo do tempo”, acrescentou Zients.

A Covid-19 é a principal doença que pode ser combatida com uma vacina a causar mortes de crianças nos Estados Unidos. Por causa dela, 66 crianças americanas morreram no último ano, de acordo com o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos EUA.

