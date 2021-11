Marília Mendonça: Vídeo mostra reação de casal ao presenciar queda de avião

Um casal presenciou ao vivo a queda do avião que levava a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas em uma queda d’água em Piedade de Caratinga (MG). A dentista Rossana Bartot, que mora ao lado do local do acidente há 10 anos, contou que estava saindo de casa com o marido quando os dois ouviram o barulho do bimotor, como se alguém estivesse “batendo em uma lata”.

As câmeras de segurança da residência registraram a reação do casal, que acompanhou a queda passo a passo – mas não capturaram o avião. Apesar disso, as imagens foram entregues ao Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), que investiga as causas da queda e também visitou os moradores para colher seus depoimentos.