Governo convoca para exames médicos, entrega de documentos e posse do concurso público do Idaf

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e o do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), publica nesta quinta-feira, 11, no Diário Oficial do Estado, o edital nº 024 Seplag/Idaf, com a convocação de candidatos para a realização de exames médicos, entrega de documentos e posse do concurso público para a formação de cadastro de reserva do Idaf.

O candidato deve acessar o edital e conferir todos os exames médicos necessários. Após obter todos os laudos médicos nas especialidades constantes no edital, os candidatos deverão se dirigir à Junta Médica Oficial do Estado, até o dia 29 de novembro de 2021, das 8h às 11h, no Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), situado na Rua Benjamin Constant n° 351, Bairro Cerâmica, em Rio Branco ou das 13h às 17h, no endereço Rua Leopoldo de Bulhões, nº 216 – Bairro do Alumínio (Sala do TFD) em Cruzeiro do Sul.

Para a entrega de documentos, os candidatos convocados deverão comparecer até o dia 29 de novembro de 2021, das 7h30min às 13h30min, nos endereços que constam no edital. A posse dos candidatos será dia 9 de dezembro de 2021, às 9h, na Biblioteca Pública, na capital.

Os candidatos poderão obter informações referentes a este concurso público junto ao Idaf, por meio do número (68) 3221-0655, ou junto à Seplag, por meio do endereço eletrônico [email protected]

Confira edital