Gina Menezes

O candidato a prefeito de Rio Branco pelo Progressista, Tião Bocalom, que irá disputar o segundo turno com Socorro Neri (PSB) no próximo dia 29, usou as redes sociais para agradecer os eleitores, apoiadores, senadores e deputados que apoiaram sua candidatura.

Ele agradeceu aos votos que qualificou como “votação espetacular” e enalteceu o trabalho da militância.

“Quero agradecer todo mundo que nos ajudou. Nossa militância foi incansável. Quando o povo quer, o povo faz”, diz.

Bocalom agradeceu a senador Mailza Gomes (PP), o senador Sérgio Petecão (PSD) e José Bestene (PP), entre outros.

“Quero agradecer ao empenho da senadora Mailza em ter disposição de segurar nossa candidatura, o empenho do senador Petecão, o deputado José Bestene e minha vice, Marfisa Galvão.

Sobre o segundo turno, Bocalom se mostra confiante na vitória. “Nossa expectativa é que nossos eleitores continuarão votando e os eleitores de outros candidatos também nos apoiem”, diz.

