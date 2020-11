Notícias da Hora

Com 100% das urnas apuradas, Tião Bocalom (Progressistas) obteve 49,58% dos votos válidos, contra 22,68% de Socorro Neri (PSB). Com isso, terá 2º Turno. Para ser eleito no 1º Turno, Bocalom teria que ter obtido mais de 50% dos votos válidos.

O candidato Minoru Kinpara, do PSDB, ficou com 14,62%, obteve 25.939 votos; Roberto Duarte (MDB) 6,97%, obteve 12.362 votos; Daniel Zen (PT) 4,01%, obteve 7.121 votos; Jarbas Soster (Avante) 1,29%, 2.294 votos e Jamyl Asfury (PSC) 085%, 1.509 votos.

A data para a realização do 2º Turno das Eleições é dia 30 de novembro.

Conheça o perfil dos candidatos que vão para o 2º Turno

Tião Bocalom

Tião Bocalom é natural de Bela Vista do Paraíso, no Paraná. Já foi prefeito de Acrelândia por dois mandatos. Ele tem 67 anos, é formado em Matemática pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Mandaguari (Fafiman) e em Ciências Físicas e Biológicas pela Faculdade de Ciências Físicas e Biológicas de Umuarama (PR). Bocalom já foi vereador em Nova Olímpia, no Paraná, onde deu início a sua carreira política.

Socorro Neri

Já a candidata Socorro Neri (PSB) tem 54 anos e nasceu no Seringal São Luís, em Tarauacá, interior do Acre. Neri é graduada em pedagogia, com doutorado em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com estudos concentrados em na área da sociologia da Educação. Entre os cargos que ocupou estão o de secretária Municipal de Assistência Social de Rio Branco, superintendente estadual da Legião Brasileira de Assistência Social (governo federal), diretora do Departamento de Ensino Supletivo e em 2018 assumiu a Prefeitura de Rio Branco, deixada por Marcus Alexandre (PT), que saiu para disputar o governo do Estado.