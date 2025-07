Terceira noite da Expoacre 2025 é marcada por emoção e descobertas no Espaço Comércio

Serviços oferecidos pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC transformam a experiência dos visitantes durante a feira

“Eu cheguei tão para baixo e saí tão para cima”, contou, com os olhos marejados, a visitante Odoya Pérola, após ser atendida nos serviços gratuitos de beleza e bem-estar oferecidos pelo Senac durante a terceira noite da Expoacre 2025, que aconteceu nesta segunda-feira, 28. A fala resume o acolhimento promovido pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, que tem feito a diferença na vida de quem passa pelo Espaço Comércio, no Parque de Exposições Wildy Viana.

Além dos atendimentos de corte de cabelo masculino e feminino, maquiagem, tranças, design de sobrancelhas e massagens oferecidos gratuitamente, o Senac disponibilizou a oficina dos chefs Ricardo Branches (Pará) e João Victor Gomes (Bahia), que uniram ingredientes típicos da Amazônia e do Nordeste em uma “trilogia de culturas”: arroz caldoso de pirarucu defumado, espuma de coco e jambu que encantaram o público.

O Sesc, além dos atendimentos de saúde e odontologia, espaço infantil e espaço gamer oferecidos todas as noites do evento, promoveu apresentação do grupo de dança Xonados no Forró e aulas de Jumping.

No mesmo espaço, a Fecomércio-AC também atua oferecendo apoio direto ao empreendedor, com a emissão gratuita da Carteira do Programa Comércio Mais.

Para quem busca bem-estar, a estrutura tem sido um verdadeiro refúgio. “Ontem (domingo) fui bem atendida. Recebi um carinho de uma moça que fez minhas tranças… dormi com elas. Fiz sobrancelha, maquiagem… e eu estava tão para baixo. Saí daqui tão para cima”, relatou Odoya. “Hoje já recebi uma massagem. Às vezes a gente também precisa de cuidado, de carinho. Não só dar, mas receber acolhimento. Queria agradecer à equipe da Federação do Comércio”.

O Espaço Comércio também tem sido palco de descobertas e primeiras experiências para muitos visitantes. Maria da Silva, não conteve a emoção ao viver algo inédito. “Estou emocionada por ter vindo ao Senac fazer a minha sobrancelha. Tenho 72 anos e nunca estive em um salão”.

O espaço gamer do Sesc também se destacou como ambiente de educação e lazer para crianças e adolescentes. “É muito importante incentivar os jogos. As crianças hoje em dia se envolvem muito com a criminalidade, e os jogos ajudam a distanciar-se dessas coisas”, disse o jovem Pedro Henrique Lima, que aproveitou a visita para conhecer os jogos disponíveis. Davi Alves, outro frequentador, completou que os jogos oferecidos incentivam a educação. “Não são de tiro, como muitos atuais. Achei bom porque entretêm e educam”, finalizou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários