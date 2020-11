O motociclista Matheus Willian Soares do Nascimento, de 24 anos, foi vítima de um grave acidente na tarde deste domingo (15), na Estrada da Floresta, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Matheus trafegava em uma motocicleta modelo Titan de cor preta, quando colidiu com um carro modelo Fiat de cor branco que realizou uma conversão em um local proibido, entrando na frente da moto e provocando o acidente.

Matheus colidiu na lateral do carro, bateu a cabeça no vidro e caiu violentamente contra o asfalto. Após o acidente, o motorista do carro permaneceu no local e prestou os primeiros atendimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou Matheus ao pronto-socorro de Rio Branco em estado gravíssimo.

